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24 минуты назад

Названы самые подорожавшие типы квартир в Новой Москве

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Самыми подорожавшими квартирами на первичном рынке Новой Москвы стали однокомнатные квартиры и студии. Об этом говорится в исследовании компании «БОН ТОН», которое поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Названы самые подорожавшие типы квартир в Новой Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты рассказали, что цены с апреля 2021 года по апрель 2022 года максимально поднялись на «однушки» и студии. По итогам предыдущего месяца квадратный метр в них за год подорожал на 25,1 процента, до 237 тысяч рублей, и на 23,7 процента, до 292 тысяч рублей соответственно. Аналитики пояснили, что подобная тенденция наблюдается из-за инвестиционной привлекательности более низкой стоимости жилья. Кроме того, такая недвижимость становится первой для большого числа покупателей.

Специалисты подчеркнули, что в условиях снижения спроса из-за экономической неопределенности и роста инфляции застройщики подстраиваются под покупателей и предлагают больше квартир небольшой площади — к этому формату в данный период те проявляют максимальный интерес. В апреле 2022 года доля таких объектов на первичном рынке Новой Москвы составляла 32,7 процента, при этом процентное соотношение однокомнатных квартир и студий было практически одинаковым (16,9 процента и 15,8 процента).

Недвижимость,
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