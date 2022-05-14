Названы самые подорожавшие типы квартир в Новой Москве

Эксперты рассказали, что цены с апреля 2021 года по апрель 2022 года максимально поднялись на «однушки» и студии. По итогам предыдущего месяца квадратный метр в них за год подорожал на 25,1 процента, до 237 тысяч рублей, и на 23,7 процента, до 292 тысяч рублей соответственно. Аналитики пояснили, что подобная тенденция наблюдается из-за инвестиционной привлекательности более низкой стоимости жилья. Кроме того, такая недвижимость становится первой для большого числа покупателей.