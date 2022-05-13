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3 часа назад

Названы места в России для выгодной покупки загородного жилья

Lenta.ru

Наиболее выгодно купить загородное жилье в России можно в одном из районов Красноярского края. Места с минимальной средней стоимостью подобных объектов назвали в сервисе «Домклик», сообщает РИА Новости.

Названы места в РФ для выгодной покупки загородного жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ирбейский район Красноярского края возглавил рейтинг локаций — минимальная средняя стоимость загородной недвижимости достигла 210 тысяч рублей. Ниже расположились Гагинский район Нижегородской области с показателем в 350 тысяч рублей и Березовский район Пермского края, где загородные объекты стоят минимум 400 тысяч рублей.

Четвертую и пятую позиции заняли Еланский район Волгоградской области (400 тысяч рублей) и Кизильский район Челябинской области (410 тысяч рублей).

Что касается Московской области, то самые дешевые дома аналитики нашли в Егорьевске — объекты обойдутся минимум в 1,38 миллиона рублей. В списке также оказались поселок Лотошино (1,74 миллиона рублей) и город Зарайск (1,83 миллиона рублей).

Ранее специалисты сервиса «Авито Недвижимость» выяснили, что в первом квартале 2022 года спрос на земельные участки в России увеличился на 12 процентов. Особенно сильно возросла популярность наделов в садовых и дачных некоммерческих товариществах и партнерствах (СНТ и ДНП).

Недвижимость,
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