В России снизилась стоимость аренды жилья

Российские эксперты проанализировали основные тренды рынка жилья и выяснили, что стоимость аренды квартир постепенно снижается. На это повлияли снижение спроса и резкий рост предложения, сдача в аренду квартир, которые ранее предполагалось продать, и другие факторы. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

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Отмечается, что особенно ярко тренд на снижение цены проявился в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Цена аренды стала ниже на 3-4%. Риэлторы ожидают, что такая ситуация сохранится до августа.

Заместитель директора управления аренды компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова считает, что в Москве чаще всего снижение цены оговаривается при личном общении с владельцем квартиры. В процесс торга собственники нередко уступают 5-10% от заявленной цены. Она подчеркнула, что «спрос сегодня гораздо ниже предложения, объем которого с начала года в городе увеличился на 71,6%».

По данным «Циан.Аналитики», средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир сократилась до 19,7 тыс. руб., двухкомнатных до 29. тыс.руб. в месяц, что на 1,2% и 0,6% ниже, чем, чем в апреле.

В свою очередь, в компании «Этажи» сообщили, что в крупнейших городах России «однушку» можно снять за 21,4 тыс. рублей в среднем, «двушку» - за 26,8 тыс. рублей.