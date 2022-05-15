В Чувашии в ближайшие полтора года откроют два пятизвездочных отеля

Строительство двух пятизвездочных отелей началось в Чувашии, они будут сданы в течение полутора лет. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.
"Сейчас строятся два отеля пятизвездочных. Один из них будет запущен летом, другой в следующем году", - сказал собеседник агентства.
Николаев уточнил, что оба отеля будут расположены в городе Чебоксары.
"Номерной фонд увеличится более чем на 200 номеров", - пояснил он.
По словам главы Чувашии, на данный момент в республике из международных брендов присутствует только отель "Ибис".
"При этом наши отечественные и местные отельеры представлены достаточно здорово. Как правило, они все востребованы", - добавил Николаев.
Глава республики также отметил, что предполагается создать места размещения туристов не только в Чебоксарах, но и в других муниципальных образованиях.
"Будут развиваться направления агротуризма, гастрономического туризма. Отели также будут строиться и в местах, где у нас есть природные заповедники", - подчеркнул собеседник агентства.
Например, одним из таких знаменитых мест в Чувашии является национальный парк "Чаваш вармане" (в переводе с чувашского - "Чувашский лес"). Это природный памятник, где растут могучие старые дубы, которые использовались при строительстве Санкт-Петербурга, а также доставлялись для изготовления корабельных мачт.
"Объекты размещения будут строиться в разных местах, но при этом участники рынка будут распределять обязанности традиционным образом. Республика берет на себя строительство инфраструктурных объектов, дорог, каких-то объектов жизнеобеспечения, а представители бизнеса строят отели и другие объекты коммерческого характера. Для того, чтобы в том числе это обсудить и привлечь внимание новых участников, в Дни республики - 23-24 июня - у нас пройдет круглый стол под эгидой комитета Госдумы по туризму с участием корпорации Туризм.РФ", - сообщил Николаев.