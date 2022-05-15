В Чувашии в ближайшие полтора года откроют два пятизвездочных отеля

"Объекты размещения будут строиться в разных местах, но при этом участники рынка будут распределять обязанности традиционным образом. Республика берет на себя строительство инфраструктурных объектов, дорог, каких-то объектов жизнеобеспечения, а представители бизнеса строят отели и другие объекты коммерческого характера. Для того, чтобы в том числе это обсудить и привлечь внимание новых участников, в Дни республики - 23-24 июня - у нас пройдет круглый стол под эгидой комитета Госдумы по туризму с участием корпорации Туризм.РФ", - сообщил Николаев.