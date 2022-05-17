Стоимость сантехники в России выросла на 70% за три месяца

В России подорожала сантехника. Рост стоимости по отдельным позициям за февраль-апрель составил до 70%. Больше всего в цене выросли смесители, раковины и унитазы в сегменте эконом, передает РБК. Китайские и турецкие поставщики активно пользуются ситуацией повышенного спроса, связанной с уходом европейских брендов, и поднимают стоимость своих изделий. Эти же позиции премиум-класса выросли в цене на 5–25%. Несмотря на менее выраженное удорожание, в премиальном сегменте наблюдается куда больший дефицит, чем в сегменте эконом.