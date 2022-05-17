В России выдача ипотеки за апрель сократилась в 4 раза

В апреле текущего года банки России одобрили соотечественникам 37,2 тыс. ипотечных кредитов на 130,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Согласно информации издания, по сравнению с мартом 2022 года объем выданной ипотеки упал почти в четыре раза. Месяцем ранее банки РФ выдали ипотечные ссуды на 529,3 млрд рублей.

Также выяснилось, что в количественном выражении выдачи ипотеки в апреле упали на 77% (на фоне марта).

Кроме того, спад в ипотеке подтвердили в Национальном бюро кредитных историй.

«Выдача ипотеки в апреле по сравнению с мартом сократилась на 60,7%...» — пояснили в организации.

Ранее появилась информация о сокращении доли покупающих жилье в ипотеку россиян до 33,2%.