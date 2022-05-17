В России разработан пессимистичный сценарий строительства жилья

Минстрой России разработал для проекта строительной стратегии страны пессимистичный сценарий, который предполагает, что цель по вводу 120 млн квадратных метров жилья не будет достигнута к 2030 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

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Стратегия подразумевает развитие отрасли до 2030 года и прогноз до 2035 года. Согласно пессимистичному сценарию, к 2030-му ввод жилья достигнет не 120, а 100 млн квадратных метров, к 2035 году — 118 млн. Кроме того, при таком развитии событий в 2024 году объем введенного жилья снизится до 72 млн квадратных метров, что на 22% меньше показателя 2021 года. Больше всего снижение значения может отразиться на строительстве многоквартирных домов. Так, показатель опустится на 33%, до 29 млн квадратных метров. Объем ввода многоэтажек может уменьшиться на 12%.

Согласно данным источника, стратегия будет рассматриваться в июне 2022 года. В Минстрое не предоставили комментариев на эту тему. Там подчеркнули, что работа над документом продолжается.