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1 час назад

В России разработан пессимистичный сценарий строительства жилья

Лера Букина

Минстрой России разработал для проекта строительной стратегии страны пессимистичный сценарий, который предполагает, что цель по вводу 120 млн квадратных метров жилья не будет достигнута к 2030 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

В России разработан пессимистичный сценарий строительства жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стратегия подразумевает развитие отрасли до 2030 года и прогноз до 2035 года. Согласно пессимистичному сценарию, к 2030-му ввод жилья достигнет не 120, а 100 млн квадратных метров, к 2035 году — 118 млн. Кроме того, при таком развитии событий в 2024 году объем введенного жилья снизится до 72 млн квадратных метров, что на 22% меньше показателя 2021 года. Больше всего снижение значения может отразиться на строительстве многоквартирных домов. Так, показатель опустится на 33%, до 29 млн квадратных метров. Объем ввода многоэтажек может уменьшиться на 12%.

Согласно данным источника, стратегия будет рассматриваться в июне 2022 года. В Минстрое не предоставили комментариев на эту тему. Там подчеркнули, что работа над документом продолжается.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в период с января по апрель 2022 года ввод жилья в России возрасти на 58% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности за первые четыре месяца года было введено 37,6 млн квадратных метра жилья.

Недвижимость,Марат Хуснуллин,Госстрой России,
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