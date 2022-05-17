Московские застройщики отказываются продавать квартиры с отделкой

Риелторы рассказали об отказе московских застройщиков продавать квартиры с отделкой. Как сообщает радио «Говорит Москва» со ссылкой на исследование ЦИАН, речь идет о компаниях, которые столкнулись со сложностями поставок импортных строительных и отделочных материалов, а также их подорожанием.
По информации сервиса по поиску жилья, доля недвижимости с отделкой на первичном рынке в столице упала на фоне санкций с 64,9% до 59,6%. При этом покупатели приобретают недвижимость без отделки по цене квартир с ремонтом двухмесячной давности.
Аналитики отметили, что в мае 2022 года лидерами по доле жилья с отделкой в Москве стали «Самолёт», MR Group и ПИК. При этом последний застройщик убрал из реализации все квартиры с мебелью, заявив, что это связано с временной приостановкой «из-за неустойчивых цен на производство предметов интерьера и бытовой техники».