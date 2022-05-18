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26 минут назад

Застройщики захотели получить доступ к эскроу-счетам из-за санкций

Лера Букина

Российские застройщики обратились к властям с просьбой о поэтапном раскрытии эскроу-счетов в связи с западными санкциями. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо владельца девелоперской компании «Брусника» Алексея Круковского вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину, главе Минстроя Иреку Файзуллину и президенту Национального объединения застройщиков жилья Леониду Казинцу.

Застройщики захотели получить доступ к эскроу-счетам из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Застройщик просит поддержать строительную отрасль в текущих условиях. Предлагается разрешение поэтапного раскрытия эскроу-счетов по мере достижения определенной готовности объекта. Также застройщик считает необходимым обязать банки начислять проценты, если на таких счетах будут остатки.

По мнению экспертов рынка, такая мера откроет доступ недобросовестным застройщикам. Так, растет риск появления обманутых дольщиков. Следовательно, ожидается снижение доверия покупателей к проектам на этапе котлована, что, в свою очередь, приведет к остановке текущих строительств.

По словам некоторых участников рынка, начисление процентов по остаткам на эскроу-счетах способно уничтожить уже сложившуюся систему проектного финансирования.

Также возможен рост ставки по проектному финансированию, считают специалисты. Это будет очередным фактором повышения стоимости недвижимости.

Ранее сообщалось, что в России девелоперы могут уменьшить объем вложений в новые строительные площадки на треть из-за экономических сложностей.

Недвижимость,Ирек Файзуллин,Марат Хуснуллин,Госстрой России,Коммерсант,
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