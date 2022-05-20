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1 час назад

Россияне чаще стали продавать квартиры со скидками

Вероника Полынина

Продавцы квартир на вторичном рынке в России начали чаще делать скидки. К такому выводу пришли аналитики сервиса ЦИАН, пишет «Лента.ру».

Россияне стали продавать квартиры со скидками
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным сервиса, в марте объем предложений на вторичном рынке жилой недвижимости сократилось на 22%. В апреле количество объявлений о продаже перестало уменьшаться, а в мае начало расти.

В то же время все больше продавцов готовы предложить покупателям скидки. В феврале в России с дисконтом продавались 19% квартир, в мае их доля увеличилась до 31%.

В Москве со скидкой продаются 41% вторичной недвижимости, в Казани - 37%, в Челябинске – 36%, в Санкт-Петербурге и Самаре – 34%.

Каждая четвертая квартира продается с дисконтом более чем в 10%. В начале года такой скидкой могли похвастаться лишь 4% объектов. Средняя скидка в крупных городах выросла с 3,3% в феврале до 4,1% в мае, или с 324 до 413 тысяч рублей.

Специалисты ЦИАН отмечают, что реальная доля квартир со скидкой еще выше, потому что большинство продавцов снижают цену в процессе торга.

В ЦИАН также обратили внимание на снижение тенденции повышать цены на продающиеся объекты. Если в феврале стоимость повышали 14% продавцов, то в мае – лишь 4%.

Недвижимость,ЦИАН,
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