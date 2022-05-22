Продажи застройщиков рухнули до 99%

В апреле 2022 года резко снизились продажи квартир по всей России. В Волгограде продажи упали на 99%, Казани на 98%, Кургане на 97%. Меньше всего застройщики пострадали в Москве (падение на 46%) и Санкт-Петербурге (на 59%. Об этом пишут «Известия».

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Отмечается, что региональные девелоперы оказались в зоне риска. Осенью 2022 года возможны первые банкротства. Для поддержания спроса застройщикам придется снизить цены.

Эксперты сообщили, что те малочисленные сделки, которые все же были совершены в регионах, провели с помощью ипотеки. В некоторых регионах доля жилищного кредитования достигла 100%.

«Возможно, все эти сделки были совершены по спецпрограммам вроде семейной ипотеки или со сниженными ставками от застройщика. А еще это могут быть займы на небольшие суммы, которые комфортно брать и под 9–12%», - уточнила управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко рассказала, в свою очередь, что к сокращению продаж привели такие факторы, как экономический кризис, падение доверия к застройщикам, рост ипотечных и депозитных ставок.

Ее слова подтвердил управляющий партнер «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов. Он рассказал, что весной власти ввели послабления для застройщиков по качеству строительства. Это вызвало закономерные опасения у людей.