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24 минуты назад

В России через месяц изменится порядок регистрации недвижимости

РИА Недвижимость

Росреестр с 29 июня прекратит принимать заявления для кадастрового учета и регистрации недвижимости почтовым отправлением, подать документы на бумажном носителе можно будет только при личном обращении в ведомство или МФЦ, следует из обзора изменений законодательства, подготовленного компанией "КонсультантПлюс".

Порядок регистрации недвижимости в РФ изменится
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас отправить документы о кадастровом учете и регистрации прав можно, среди прочего, почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении в территориальный орган или офис Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости.

Как указывается в обзоре, принятым в конце прошлого года законом с 29 июня из способов подачи заявления о государственном кадастровом учете или государственной регистрации прав почтовое отправление исключено.

Документы на бумажном носителе по-прежнему можно будет подать при личном обращении в ведомство или в многофункциональный центр госуслуг (МФЦ), однако сотрудниками МФЦ они будут перед отправкой в Росреестр переводиться в электронный вид. Также для граждан сохраняется возможность подачи заявлений в электронной форме, например, с помощью единого портала госуслуг или сайта ведомства.

Недвижимость,Росреестр,
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