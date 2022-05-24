Порядок регистрации недвижимости в РФ изменится

Росреестр с 29 июня прекратит принимать заявления для кадастрового учета и регистрации недвижимости почтовым отправлением, подать документы на бумажном носителе можно будет только при личном обращении в ведомство или МФЦ, следует из обзора изменений законодательства, подготовленного компанией "КонсультантПлюс".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сейчас отправить документы о кадастровом учете и регистрации прав можно, среди прочего, почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении в территориальный орган или офис Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости.

Как указывается в обзоре, принятым в конце прошлого года законом с 29 июня из способов подачи заявления о государственном кадастровом учете или государственной регистрации прав почтовое отправление исключено.