Названа самая популярная сумма ипотечного кредита у россиян

"Весь сегмент потребительского кредитования показывал отрицательную динамику несколько месяцев подряд. Только в последнее время мы увидели улучшение показателей - например, в мае в сегменте ипотечного кредитования мы отметили положительную динамику по сравнению с апрелем. По нашим данным, наиболее активные пользователи в этом сегменте - люди в возрасте от 25 до 34 лет. Чаще всего заявки на получение ипотеки на нашем сервисе оставляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края", - сказал менеджер продукта "Подбор кредита" в "Сравни" Игорь Корчагин.