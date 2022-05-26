Названа самая популярная сумма ипотечного кредита у россиян

Самая часто запрашиваемая сумма ипотечного кредита у россиян в мае составила 3 млн рублей, реже подаются заявки на 5 и 4 млн рублей. Это следует из данных финансового маркетплейса "Сравни" и Страхового Дома ВСК (есть в распоряжении ТАСС).
Согласно материалам компаний, в Москве наиболее популярная сумма запроса составляет 5 млн рублей, на втором месте - 3 млн рублей, а тройку замыкает сумма в 4 млн рублей, еще реже москвичи запрашивают 10 и 6 млн рублей. В Санкт-Петербурге первые два места по частоте запроса суммы ипотечного кредита совпадают с московскими - 5 и 3 млн рублей, на третьем месте же сумма в 6 млн рублей.
Также компании зафиксировали рост на 112% количества проданных полисов по защите ипотечных кредитов в России за период с января по май текущего года по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что чаще всего за оформлением полиса обращаются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ростова, Краснодара, Новосибирска, Тюмени, Иркутска и Дальнего Востока.
"Весь сегмент потребительского кредитования показывал отрицательную динамику несколько месяцев подряд. Только в последнее время мы увидели улучшение показателей - например, в мае в сегменте ипотечного кредитования мы отметили положительную динамику по сравнению с апрелем. По нашим данным, наиболее активные пользователи в этом сегменте - люди в возрасте от 25 до 34 лет. Чаще всего заявки на получение ипотеки на нашем сервисе оставляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края", - сказал менеджер продукта "Подбор кредита" в "Сравни" Игорь Корчагин.