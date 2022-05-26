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1 час назад

Россиянам предрекли уменьшение ипотечных ставок

Lenta.ruиещё 3

В России предрекли снижение ключевой ставки Центробанком и последующее за этим уменьшение ипотечных ставок. Такой прогноз сделал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, его слова передают «Известия».

Россиянам предрекли уменьшение ипотечных ставок
Фото: Майя Жинкина / КоммерсантъМайя Жинкина / Коммерсантъ

Снижение ключевой ставки на три процентных пункта — до 11 процентов годовых — приведет к уменьшению ставки по жилищным кредитам: в ближайшее время она может упасть на два-три процента. Эксперт считает, что это окажет благоприятное влияние на рынок недвижимости. В июне ожидается повышение спроса на вторичное и загородное жилье на 20-25 процентов. В первую очередь восстановится баланс спроса между новостройками и вторичными объектами, после — спрос в сегменте новостроек.

Хусаинов отметил, что на заседании Центробанка в июне ключевая ставка может быть снижена еще на один-два процентных пункта. Такое решение приведет к полному восстановлению спроса на недвижимость. Он добавил, что жилье лучше покупать сейчас, когда собственники готовы делать большую скидку из-за низкого спроса.

Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» выяснило, что россияне стали чаще отказываться от одобренных ипотечных кредитов. Показатель, обозначающий долю выданных кредитов по отношению к количеству одобренных заявок, стал самым низким за последний год, достигнув 13 процентов.

Недвижимость,Ильдар Хусаинов,Банк России,
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