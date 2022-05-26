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2 часа назад

"Циан": активность покупателей на вторичном рынке жилья упала вдвое

РИА Недвижимость

Активность покупателей на вторичном рынке жилья в России в мае упала по сравнению со спросом прошедшей зимой в два раза, сообщила пресс-служба классифайда "Циан".

Активность покупателей на вторичном рынке жилья упала вдвое
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уже в марте на вторичном рынке наблюдалось снижение активности до 80% от среднего значения за 2021 год. Тогда спрос покупателей был больше сосредоточен на сегменте новостроек. В апреле активность продолжила снижаться, просмотры просели уже на 40% относительно фоновых значений зимы. По итогам 20 дней мая спрос просел еще на 10% относительно аналогичного периода в апреле. Сейчас активность покупателей снизилась почти в два раза относительно прошлого года и фоновых значений зимы", - указывается в сообщении сервиса.

В нем указывается, что рынок "вторички" поддерживается за счет альтернативных сделок и покупателей с "живыми деньгами", но таких сделок меньше, чем с ипотекой.

Согласно подсчетам портала, средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в апреле и мае перешла к стагнации. За последний месяц она уменьшилась на 0,4% - до 105,9 тысячи рублей.

"Снижение цен связано, главным образом, с появлением на рынке более дешевых "новинок". Уровень цен в объявлениях, впервые опубликованных в мае 2022 года, на 0,8% ниже, чем в "новинках" апреля", - отмечается в сообщении.

Заметного падения номинальных цен аналитики портала не ожидают. Это связано с тем, что многие сделки в готовых домах проводятся с расчетом на покупку квартиры на "первичке", где "квадрат" продолжает дорожать. В таких условиях снижать цены будут готовы далеко не все, указывается в сообщении.

Недвижимость,ЦИАН,
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