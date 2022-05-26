Активность покупателей на вторичном рынке жилья упала вдвое

"Уже в марте на вторичном рынке наблюдалось снижение активности до 80% от среднего значения за 2021 год. Тогда спрос покупателей был больше сосредоточен на сегменте новостроек. В апреле активность продолжила снижаться, просмотры просели уже на 40% относительно фоновых значений зимы. По итогам 20 дней мая спрос просел еще на 10% относительно аналогичного периода в апреле. Сейчас активность покупателей снизилась почти в два раза относительно прошлого года и фоновых значений зимы", - указывается в сообщении сервиса.