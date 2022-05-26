Обозначены главные угрозы для жителей российских многоэтажек

Износ коммунальной инфраструктуры считают основной угрозой для жителей многоэтажных домов активисты сети общественного контроля, сообщает «Российская газета», со ссылкой на результаты опроса организации НП «ЖКХ Контроль».

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Более 61 процента респондентов выделили наиболее опасным для жильцов многоэтажек износ коммунальной инфраструктуры.

На втором месте по степени опасности — долги за ЖКУ. Их назвали угрозой 13,7 процента опрошенных. При этом, в чем заключается опасность издание не уточняет.

Среди других наиболее опасных ситуаций специалисты назвали неправомерный доступ в подъезд, мошенничество, возможный взрыв газа, воровство металла, распространение наркотиков возле дома и некачественную работу управляющей компании. В список попали и случаи пожара, складирование на лестничных клетках, незаконное отчуждение общего имущества и вандализм.

Участниками исследования стали представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, органов местного управления и других ведомств из 46 регионов России.