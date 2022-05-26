Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
34 минуты назад

Обозначены главные угрозы для жителей российских многоэтажек

Мослента

Износ коммунальной инфраструктуры считают основной угрозой для жителей многоэтажных домов активисты сети общественного контроля, сообщает «Российская газета», со ссылкой на результаты опроса организации НП «ЖКХ Контроль».

Обозначены главные угрозы для жителей российских многоэтажек
Фото: ТАССТАСС

Более 61 процента респондентов выделили наиболее опасным для жильцов многоэтажек износ коммунальной инфраструктуры.

На втором месте по степени опасности — долги за ЖКУ. Их назвали угрозой 13,7 процента опрошенных. При этом, в чем заключается опасность издание не уточняет.

Среди других наиболее опасных ситуаций специалисты назвали неправомерный доступ в подъезд, мошенничество, возможный взрыв газа, воровство металла, распространение наркотиков возле дома и некачественную работу управляющей компании. В список попали и случаи пожара, складирование на лестничных клетках, незаконное отчуждение общего имущества и вандализм.

Участниками исследования стали представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, органов местного управления и других ведомств из 46 регионов России.

Ранее москвичам назвали условие для получения денежной компенсации за снос гаража.

Недвижимость,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители