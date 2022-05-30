Льготная ипотека утратила в России популярность

В 2022 году в России снизилась популярность льготной ипотеки. По данным Росреестра, в апреле продажи новостроек резко упали. Поддержать интерес к льготной ипотеке не помогло даже снижение ставки по ней до 9%. За месяц одобренными кредитами воспользовались лишь 13% заёмщиков, это самый низкий показатель за год. В мае спрос не восстановился не только на уровне продаж, но также и на уровне брони и звонков. Эксперты предположили, что за весну спрос сократится в три-четыре раза.

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Участники рынка пожаловались, что в мае спрос остался низким при продажах, брони и звонках. Значительная часть сделок перенеслась с апреля. По словам управляющего партнёра компании «Метриум» Надежды Коркки, спрос на 35% ниже среднегодовых показателей и на 40–45% ниже, чем в марте 2022 года. По итогам весны эксперты ждут снижения на 200–300%.

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Спрос на новостройки не подстегнула даже сниженная до 9% ставка по субсидированной ипотеке. По мнению участников рынка, люди ждут дальнейшего снижения ставок или опасаются вкладывать деньги в неопределённых политико-экономических условиях».

«Этот механизм, который, по задумке властей, должен был стимулировать рынок недвижимости, в определённый момент даже помешал. За месяц с небольшим ставка по льготной ипотеке была скорректирована дважды: в конце марта власти повысили её до 12%, а в конце апреля — снизили до 9%. Поэтому ряд клиентов решили отложить сделки, ожидая дальнейшего уменьшения процентов», — заявила Коркка.

В мае цены на новостройки замедлили рост, а некоторые застройщики даже возобновили скидочные программы.

«Уже в конце апреля — начале мая многие застройщики запустили акции и скидки, которых в таком размере и количестве ранее не наблюдалось на рынке», — отметила генеральный директор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова.

«В тренде — индивидуальные условия под каждого конкретного покупателя, и вот здесь можно рассчитывать на получение скидки», — добавила директор «Этажи Прайм» Ригина Гордеева.

По мнению аналитиков, оживить спрос на новостройки могут деньги, которые в марте положили на депозиты под высокие проценты. Многие из высокодоходных вкладов оформлялись на срок в три месяца, поэтому скоро эти деньги могут отправиться на рынок недвижимости.

«По нашим оценкам, около 70–80% людей с размером вклада, который соизмерим со стоимостью квартиры, придут на рынок недвижимости», — поделился основатель компании SOLDapp Николай Шуклин.

Как писал ранее «Секрет», цены на новостройки просели из-за падения спроса. В мае средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России снизилась на 0,1% и составляла 135 500 рублей за квадратный метр. Больше всего цена просела в Челябинске, на 7,5%. Квадратный метр в этом городе стоил 88 600. Эксперты объяснили падение цен постепенным восстановлением деятельности строительных компаний и понижением спроса.