Названы районы Москвы с подорожавшим жильем в новостройках

С января по май 2022 года квадратный метр жилья в новостройках комфорт-класса среди районов Москвы больше всего подорожал в Москворечье-Сабурово — средняя стоимость там увеличилась на 22,8 процента, до 334,9 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Фото: ТАСС ТАСС

Районом с подорожавшими квартирами также назвали Лефортово — динамика достигла 19,6 процента, «квадрат» подорожал до 353,2 тысячи рублей. Топ-3 списка замкнул Хорошевский с ростом стоимости на 19,3 процента, до 383,6 тысячи рублей. Ниже расположились Богородское и Ярославский район — динамика достигла 17,8 процента и 15 процентов соответственно.

По данным агентства, стоимость квадратного метра в первых трех районах повысилась из-за высокой степени готовности объектов.

«Кроме того, изменилась структура квартирографии: увеличилась доля малоформатных лотов (студии, мини-квартиры), что также ведет к приросту средневзвешенной цены», — пояснила руководитель департамента аналитики и консалтинга Елена Чегодаева.