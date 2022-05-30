Названы страны для получения паспорта за покупку жилья

Россияне могут получить гражданство за покупку жилья в 2022 году в Турции, Черногории и Гренаде. Об этом сообщает РБК.

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В международной консалтинговой компании Henley & Partners Switzerland AG назвали условия для получения паспортов этих стран. Так, существуют правительственные программы, которые позволяют иностранцам получить гражданство за инвестиции в недвижимость.

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У россиян есть возможность получить и паспорт Вануату. Однако россиян предостерегают от этого в связи с репутационными рисками.

«Саму программу сильно критиковали, поскольку правительством не проводились должные проверки на благонадежность кандидатов, а к держателям таких паспортов относятся с подозрением. ЕС прикрыл для них возможность путешествовать. По сути, паспорт потерял свою привлекательность. Но тем не менее эта программа открыта для россиян», — отметила руководитель департамента по связям с общественностью Henley & Partners Полина Кулешова.

Гражданство в Турции можно получить, купив любое число объектов (жилье, коммерческую недвижимость или землю) на первичном или вторичном рынке, заявила она. Нужно потратить на эти цены минимум 250 тыс. долларов (15,7 млн рублей) до 13 июня 2022 года, а после — 400 тыс. долларов (25,1 млн рублей). Паспорт страны можно получить через шесть месяцев, а недвижимость нужно сохранять в собственности не менее трех лет.

Для того чтобы получить паспорт Черногории, необходимо инвестировать в отели стоимостью 250 тыс. евро (16,9 млн рублей) на севере страны и 450 тыс. евро (30,4 млн рублей) — на юге. Минимальная сумма вложений — 450 тыс. евро. Гражданство также выдают через шесть месяцев.

Россияне могут стать гражданами Гренады, сделав невозвратный взнос в Национальный фонд преобразования Гренады или купив недвижимость в одобренном правительственном проекте. Во втором случае объекты можно будет продать через пять лет, сохранив паспорт. Минимальная сумма вложений — 220 тыс. долларов, а одну недвижимость могут купить сразу несколько инвесторов. Срок получения паспорта составляет три-четыре месяца.

Кулешова напомнила об условиях получения гражданства Израиля. Так, такая возможность есть лишь у граждан, которые имеют еврейские корни.