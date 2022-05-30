В России перестали покупать жилье

В России резко сократился спрос на недвижимость. О том, что граждане перестали покупать жилье, сообщил замначальника управления стратегического развития и цифровой трансформации Росреестра Николай Займенцев, его слова передает ТАСС.

В апреле 2022 года было зарегистрировано 64 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) — на 30 процентов меньше, чем в тот же месяц предыдущего года. При этом за первые четыре месяца года было заключено 312 тысяч ДДУ — на 30 тысяч больше, чем за аналогичный период 2021-го. Количество ипотечных сделок сократилось на 43 процента и дошло до 230 тысяч. На рынке вторичного жилья в апреле оформили 284 тысячи договоров — на 35 процентов ниже показателя 2021 года.

По сравнению с мартом в апреле количество сделок на первичном и вторичном рынке сократилось на треть, а число ипотечных сделок — почти на половину, однако в мае спрос начал медленно возвращаться к прежнему уровню. В Росреестре считают, что показатели полностью восстановятся в ближайшее время.