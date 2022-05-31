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55 минут назад

Подорожают на 30%: цены на квартиры в Московском регионе взлетят

Лера Букина

К концу 2022 года в Москве и Подмосковье квартиры в новостройках и на вторичном рынке могут подорожать на 20-30%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Национального рейтингового агентства (НРА).

Подорожают на 30%: цены на квартиры в Московском регионе взлетят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На рост стоимости квартир повлияет удорожание стройматериалов, увеличение стоимости лизинга строительного оборудования и его возможный дефицит и повышение зарплат», — подчеркнула аналитик банковских рейтингов НРА Наталья Богомолова.

По мнению экспертов, повышение стоимости жилья продолжится, если текущая программа льготной ипотеки по 9% окажется действенной. В противном случае, ожидается падение продаж и отсутствие существенного роста цен.

Аналитики отметили, что многие застройщики временно приостановили ввод новых проектов на строительном рынке. Это, в свою очередь, удержало цены от снижения в отдельных сегментах. Однако высокой инвестиционной привлекательности, которая наблюдалась в 2020 и 2021 году, пока не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что спрос на жилье в России в апреле текущего года сократился в среднем по стране на 65%, сейчас на рынке недвижимости много невостребованных объектов, в том числе в Москве.

По данным исследования сервиса «Работа.ру», самыми желанными для россиян городами для покупки жилья оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Недвижимость,Национальное рейтинговое агентство,Коммерсант,
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