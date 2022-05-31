Раскрыта минимальная сумма для покупки жилья в Дубае

Самое дешевое жилье в Дубае сейчас можно купить за 4,7 миллиона рублей. Минимальный бюджет для приобретения недвижимости в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) назвали аналитики портала Emirates.Estate в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

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За указанную стоимость, по словам специалистов, можно приобрести объект площадью 37 квадратных метров. Квартира расположена в новом жилом комплексе в прибрежном районе Джумейра.

Аналитики отметили, что по итогам апреля спрос среди россиян на покупку недвижимости в Дубае снизился на 10,4 процента по сравнению с мартом. Однако относительно апреля 2021 года интерес граждан России к жилью в этом городе вырос на 342,4 процента, а по сравнению с тем же месяцем в 2020-м — на 1051,8 процента (в 11 раз).

«Дубай и в целом ОАЭ остается самым привлекательным иностранным направлением для покупки недвижимости россиянами. Это обусловлено высокой доходностью жилья от сдачи в аренду, а также понятными условиями для получения резидентства. По нашему мнению, именно эти факторы привели к таким рекордным показателям по уровню интереса к жилью в этой стране», — пояснил представитель портала Emirates.Estate Ален Еремеев.