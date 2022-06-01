В РФ запустили льготную ипотеку на строительство домов своими силами

Власти России утвердили запуск в пилотном режиме льготной ипотеки на строительство частных жилых домов своими силами. Об этом сообщается в среду на сайте кабмина.
«Правительство запускает пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами - без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - указано в сообщении.
Отмечается, что льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер подобной ипотеки по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей, поясняется в сообщении.
«В 2022 году в рамках пилотной программы планируется выдать около 8 тыс. кредитов на строительство частных домов своими силами. Запуск новой льготной ипотечной программы позволит большему числу россиян улучшить свои жилищные условия», - отметили в правительстве.
Ранее «Известия» сообщили, что власти РФ могут рассмотреть возможность расширения льготной ипотеки на апартаменты. Предложение содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы «Строительство, урбанистика и ЖКХ» экспертного совета при правительстве РФ. Инициативу собираются направить в кабмин.