В РФ запустили льготную ипотеку на строительство домов своими силами

Власти России утвердили запуск в пилотном режиме льготной ипотеки на строительство частных жилых домов своими силами. Об этом сообщается в среду на сайте кабмина.

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«Правительство запускает пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами - без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - указано в сообщении.

Отмечается, что льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер подобной ипотеки по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей, поясняется в сообщении.

«В 2022 году в рамках пилотной программы планируется выдать около 8 тыс. кредитов на строительство частных домов своими силами. Запуск новой льготной ипотечной программы позволит большему числу россиян улучшить свои жилищные условия», - отметили в правительстве.