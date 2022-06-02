Россиянам назвали способ избежать рисков при покупке жилья на маткапитал

Россияне могут избежать рисков при покупке жилья с использованием средств материнского капитала с помощью обязательного выделения долей в недвижимости ребенку. В столичном Росреестре рассказали, как правильно оформить сделку, передает «Лента.ру».

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Как указывают специалисты, материнский капитал можно тратить на погашение части стоимости жилья, использовать в счет первоначального взноса по ипотеке или для частичного погашения жилищного кредита. Но существует главное условие — выделение долей всем членам семьи, которые указаны в сертификате. В Росреестре пояснили, что требование распространяется лишь на часть жилья, оплаченную с помощью маткапитала.

Росреестр имеет право приостановить регистрацию перехода прав на такую недвижимость, если в купленном на маткапитал жилье не будет выделена доля ребенку. Аналогичный риск есть при отсутствии согласия от органов опеки и попечительства.

«Доли в праве собственности родителей и детей могут быть выделены по соглашению сторон. После определения долей и внесения сведений в единый реестр дети становятся полноправными собственниками жилой недвижимости», — подчеркнули в Росреестре.

Отмечается, что собственники квартиры могут столкнуться со сложностями при продаже квартиры, если доли не определены — новые покупатели могут оспорить сделку по такому жилью в суде.