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50 минут назад

Названы районы Москвы с резко подорожавшим жильем для богатых

Lenta.ru

В мае 2022 года больше всего жилье в новостройках бизнес-класса в Москве подорожало в Алексеевском районе — на 5,9 процента, до 507,4 тысячи рублей за один квадратный метр. Районы столицы с резко выросшими в цене квартирами для богатых назвали аналитики компании Est-a-Tet, пишет РБК.

Названы районы Москвы с резко подорожавшим жильем для богатых
Фото: ТАССТАСС

Второе место по увеличению стоимости элитного жилья занял район Марфино (плюс 5,1 процента, до 533 тысячи рублей за «квадрат»), а третье — Басманный (плюс 3,8 процента, до 422,5 тысячи рублей за «квадрат»).

В топ-пять районов с подорожавшими новостройками бизнес-класса также вошли Левобережный (плюс 2,8 процента, до 438,3 тысячи рублей), Очаково-Матвеевское (плюс 2,8 процента до 368,4 тысячи рублей) и Замоскворечье (плюс 2,1 процента, до 532,8 тысячи рублей). Как отметили специалисты, в среднем по рынку цена одного квадратного метра в новостройках бизнес-класса столицы составила 435,1 тысячи рублей.

Ранее аналитики Knight Frank выяснили, что сильнее всего элитное жилье подорожало в окрестностях Чистых прудов — с начала года один квадратный метр жилья там подскочил в цене на 51 процент, до 2,07 миллиона рублей.

Недвижимость,
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