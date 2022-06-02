Россиянам напомнили о льготах на строительство загородных домов

Этим летом у желающих приобрести собственное загородное жилье появится возможность воспользоваться новыми льготами. Life разбирался, в чем они заключаются и что сейчас следует учесть при строительстве.

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В частности, в России появятся льготы на строительство частных домов своими силами, без привлечения профессионального застройщика. Ипотеку в этом случае можно будет взять под 9% годовых. Максимальный размер кредита по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей, а для остальных регионов — 6 млн.

По мнению учредителя экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерия Лукинова, инициатива с льготными кредитами на самостоятельное строительство позволит поднять уровень продаж не менее чем в полтора раза.

Среди других важных льгот - возможность получения имущественного вычета в размере до 3 млн рублей с учетом включения туда ипотечных процентов, напомнил руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант Дмитрий Ряховский.

Многие граждане сейчас покупают не земли, а готовые дома, так как цены на стройматериалы и отделочные материалы заметно выросли, заявила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.

«Однако благодаря новой ипотечной программе эта ситуация может измениться. Как следствие, увеличится количество загородных домов, а цены на земельные участки вырастут. Пока сложно сказать, насколько сильно, тем более что летний сезон уже начался. Многие люди уже приобрели или арендовали загородную недвижимость на этот период. Могу предположить, что до конца следующего года цены могут повыситься на 10–15%», — указала эксперт.