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1 час назад

Названы курорты, где снизились цены на аренду жилья

Елена Прошина

«Авито» назвал курорты Кубани со сниженной ценой аренды жилья

Названы курорты, где снизились цены на аренду жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За год средняя ставка аренды жилья показала снижение в Анапе и Сочи. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимость», передает «РБК».

Эксперты выявили, что за год снижение средних ставок аренды квартир в Анапе составило 16,7%, Сочи — 23%. Также в столице Краснодарского края существенно упала цена на съем загородных домов — 40%.

«Это может быть связано с тем, что ввиду увеличения спроса на российский туризм арендодатели начали видеть больше выгоды в краткосрочной аренде и сдавать квартиры посуточно», — считает руководитель направлений долгосрочной аренды и коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев.

При этом в обзоре отмечается, что средняя ставка долгосрочной аренды жилья на курортах Краснодарского края выросла на 41%. Сейчас снять квартиру в регионе можно за 22 тысячи рублей в месяц. Также подорожали краткосрочная аренда жилья в Краснодарском крае — 20% до 2000 рублей, и долгосрочная аренда загородных домов — 40% до 28 тысяч рублей в среднем. Рост ставок эксперты объясняют повышенным спросом.

Недвижимость,Тимур Зайцев,
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