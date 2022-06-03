Россияне смогут арендовать землю за один рубль

«Мы устанавливаем льготную арендную плату в размере одного рубля за земельные участки сельхозназначения, которые не сдавались в аренду с 2019 года. Такая льгота будет действовать с даты заключения договора аренды по 31 декабря 2022 года. Это дает нам возможность вовлечь в оборот участки, которые не использовались в течение трех предыдущих лет», — процитировали в департаменте Куйвашева.