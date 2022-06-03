Россияне смогут арендовать землю за один рубль

Сельхозпроизводители Свердловской области смогут арендовать земельные участки, находящиеся в госсобственности, за один рубль. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Евгений Куйвашев, передает пресс-служба Департамента информационной политики региона.
«Мы устанавливаем льготную арендную плату в размере одного рубля за земельные участки сельхозназначения, которые не сдавались в аренду с 2019 года. Такая льгота будет действовать с даты заключения договора аренды по 31 декабря 2022 года. Это дает нам возможность вовлечь в оборот участки, которые не использовались в течение трех предыдущих лет», — процитировали в департаменте Куйвашева.
Там также отметили, что благодаря данному решению в сельхозоборот могут ввести свыше трех тысяч гектар ранее не используемых земель. Информацию об их местонахождении и площади разместили на сайте Министерства по управлению госимуществом Свердловской области и порталах муниципалитетов.
Напомним, что ранее арендовать землю за рубль предложили в Московской области. Льгота направлена на импортозамещающие предприятия.