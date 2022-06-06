Голикова рассказала о судьбе "дворцов" ПФР после объединения фондов

"Нас часто спрашивают о "дворцах" Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы", – заявила представитель кабмина.