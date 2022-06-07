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1 час назад

Цены на вторичку упадут: какое жилье подешевеет и на сколько

Лера Букина

На вторичном рынке недвижимости появилось больше скидок и спецпредложений. Летом ожидается ускорение темпов снижения цен. Life разбирался, какое жилье подешевеет и как сильно.

Цены на вторичку упадут: какое жилье подешевеет и на сколько
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время цены падают на недвижимость комфорт-класса, заявил генеральный директор Apple Real Estate Данила Савченко. Стоимость опустилась здесь на 7–9% относительно апрельского уровня. Владельцы объектов категории бизнес-недвижимости и элитной применяют скидки в последнюю очередь, ведь объем такого предложения и раньше не столь существенным, а сейчас и вовсе упал на 12%, указал эксперт.

По словам Савченко, 27% покупателей, которые ранее были готовы вложиться в новостройки, в настоящее время переориентировались на вторичную недвижимость. Директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости» Михаил Куликов прогнозирует падение цен в дальнейшем. Вероятно, стоимость продолжит падать на 8% при снижении ключевой ставки.

Самым выгодным вариантом из дешевых вторичных квартир станет небольшая однушка или студия без ремонта, расположенная на окраине города, отметил специалист. Он советует покупать квартиру со скидкой – о ней можно договориться с продавцом, указал Куликов.

В ближайшее время цены останутся в текущем коридоре, считает ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

«Ожидаемый выход денежной массы на рынок (летом закрываются выгодные краткосрочные депозиты, на которых многие инвесторы хранили средства) вместе с ещё одним снижением ставки ЦБ (как следствие — и ипотечной) может резко оживить спрос на всём рынке недвижимости. Тогда стоимость объектов на вторичном сегменте пойдёт вверх», — полагает эксперт.

Ранее директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил «Известиям», что средняя стоимость продажи вторичного жилья в России в мае по сравнению с апрелем упала на 2% — это рекордное снижение за последние несколько лет.

Недвижимость,Ильдар Хусаинов,Михаил Куликов,Apple,
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