«Aвито Недвижимость» запустила сервис для онлайн-бронирования жилья

«Авито Недвижимость» внедрила функцию онлайн-бронирования с возможностью полной оплаты, которая позволит путешественникам безопасно снять жилье с помощью платформы без необходимости платить на месте. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С 6 июня новая услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге. В пресс-службе компании подчеркнули, что в скором времени она также может появиться на Алтае, в Карелии и на юге России.

За счет нового сервиса россияне смогут быстрее бронировать удобные варианты из базы объектов, прошедших проверку экспертами «Авито Недвижимости».

«Это значительно снижает риск отмены заселения и делает сделку надежнее. Кроме того, арендаторы получают возможность оплачивать проживание сразу на платформе, без звонков арендодателю или управляющему жилья», — заявили в компании.

«Авито» будет следить за безопасностью депозита. Так, денежные средства отправляются собственнику только после заселения гостя. Если гостя не заселят, денежные средства будут возвращены.

Россияне могут снять квартиру посуточно через новый сервис, если у объекта есть отметки «Квартира проверена» и «Безопасная бронь». Сообщается, что теперь «Авито» начнет удерживать комиссию в 15% от цены бронирования. Следовательно, собственники не будут должны оплачивать пролонгацию объявления.