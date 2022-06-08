Тарифы за ремонт домов захотели изменить

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила по-новому индексировать тарифы за ремонт домов. Минстрой уже отреагировал на инициативу ведомства и обещал ее рассмотреть, пишут «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Минстрой изучит возможность законодательных изменений, согласно которым тарифы за содержание и ремонт домов можно будет индексировать без согласования с собственниками. Если в договоре с управляющей организацией будет указано это условие, то проводить собрание жильцов не понадобится. Инициатива предложена в качестве меры поддержки отрасли ЖКХ в текущих экономических обстоятельствах.

«Зачастую собственники не утверждают экономически обоснованный размер платы. Так, нередко она не меняется по 8–10 лет. Но невозможно обслуживать дом без соразмерного увеличения стоимости услуг и работ по содержанию, а это в том числе текущий ремонт», — подчеркнула член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

В свою очередь директор СРО НП «ЖКХ-групп» из Хабаровска Ольга Беленькая отметила, что сфера жилищных услуг является «самой недофинансированной» отраслью ЖКХ. Однако именно она определяет состояние подъездов, внутридомовых инженерных систем и в целом дома.