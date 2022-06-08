Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
49 минут назад

В России предложили по-новому индексировать тарифы за ремонт домов

Lenta.ru

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила по-новому индексировать тарифы за ремонт домов. Минстрой уже отреагировал на инициативу ведомства и обещал ее рассмотреть, пишут «Известия».

Тарифы за ремонт домов захотели изменить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Минстрой изучит возможность законодательных изменений, согласно которым тарифы за содержание и ремонт домов можно будет индексировать без согласования с собственниками. Если в договоре с управляющей организацией будет указано это условие, то проводить собрание жильцов не понадобится. Инициатива предложена в качестве меры поддержки отрасли ЖКХ в текущих экономических обстоятельствах.

«Зачастую собственники не утверждают экономически обоснованный размер платы. Так, нередко она не меняется по 8–10 лет. Но невозможно обслуживать дом без соразмерного увеличения стоимости услуг и работ по содержанию, а это в том числе текущий ремонт», — подчеркнула член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

В свою очередь директор СРО НП «ЖКХ-групп» из Хабаровска Ольга Беленькая отметила, что сфера жилищных услуг является «самой недофинансированной» отраслью ЖКХ. Однако именно она определяет состояние подъездов, внутридомовых инженерных систем и в целом дома.

Ранее в Госдуме раскрыли подробности об индексации тарифов ЖКХ. Депутат Николай Алексеенко заявил, что она пройдет без привязки к инфляции.

Недвижимость,Ольга Беленькая,Николай Алексеенко,Госстрой России,Торгово-промышленная палата,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители