В России разрешили без суда выселять из квартиры за неуплату

Конституционный суд (КС) РФ подтвердил право арендодателей выселять жильцов из квартиры за неуплату во внесудебном порядке. Как отмечает Life, своим решением КС защитил право сторон на свободу договора.

Речь идет о деле петербурженки, которая переехала в Калининград и арендовала квартиру на 11 месяцев. Женщина прожила в съемной квартире чуть более двух месяцев, после чего владелица жилья выселила ее якобы за неуплату.

Арендатор утверждала, что у нее была устная договоренность с хозяйкой квартиры сделать косметический ремонт вместо оплаты за несколько месяцев. Однако в итоге хозяйку жилья этот вариант не устроил.

Петербурженка сочла, что ее права были нарушены и обратилась в суд.

КС встал на сторону арендодателя и подчеркнул, что невыполнение формальных условий договора - в этом случае неоплата - достаточное основание для выселения.

«Данное определение ещё раз подтвердило, что в вопросах аренды недвижимости все договоренности должны быть строго закреплены в соответствующем договоре и изложены там недвусмысленно», - так прокомментировал это дело юрист Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Он подчеркнул, что это позволяет исключить вариант, когда каждая из сторон трактует договоренности по-своему.

Опрошенные Life юристы подчеркнули, что право собственника выселить арендаторов не отменяет его обязанностей - он должен соблюсти правила расторжения договора.

Если в договоре не указаны причины для досрочного расторжения, хозяин жилья должен действовать по статье 687 Гражданского кодекса (ГК) РФ. Она разрешает расторгнуть договор аренды досрочно, но только в судебном порядке и при условии, что арендатор не платит арендную плату более двух месяцев (если договор краткосрочный) или более шести месяцев (если долгосрочный).

Если собственник просто выгонит арендаторов на улице, его могут наказать за самоуправство по административной статье 19.1.

В статье 421 ГК РФ закреплена свобода договора, благодаря чему стороны могут вносить в него дополнительные условия.