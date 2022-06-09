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1 час назад

Ипотеке в России предрекли рост

Lenta.ruиещё 1

После спада в апреле-мае 2022 года в России произойдет рост ипотечного кредитования. Такой прогноз приводится на сайте министерства.

Ипотеке в России предрекли рост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По оценке Минфина России, ипотечный рынок восстанавливается после существенного спада в апреле и мае 2022 года и в ближайшие месяцы перейдет к уверенному росту», — предрекли в министерстве.

Власти отметили, что сокращение выдачи носило временный характер, однако ситуацию на рынке кредитования улучшили субсидируемые программы, включая продление льготной ипотеки. В Минфине спрогнозировали, что в ближайшее время выдача восстановится — к концу 2022 года объем кредитования должен превысить в денежном выражении объем 2021-го.

Ранее Центробанк выяснил, что в апреле 2022 года выдача жилищных кредитов упала в 3,2 раза по сравнению с мартом того же года и в 3,4 раза относительно апреля 2021-го. Во втором месяце весны российские банки выдали заемщикам ипотеку на общую сумму 161,6 миллиарда рублей.

Недвижимость,Минфин России,Банк России,
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