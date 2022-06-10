ЦБ предсказал оживление ипотеки в России

«Ипотека действительно припала после повышения нами ключевой ставки. Но сейчас задействованы и разворачиваются льготные программы, плюс к этому мы снижаем ставки. Мы исходим из того, что ипотека постепенно оживится», — заявила Набиуллина.

Ранее отмечалось, что в мае 2022 года российские банки выдали 31,5 тысячи жилищных кредитов — меньше всего с февраля 2017 года. Год к году объем выдач снизился на 72,9 процента, а количество заключенных договоров — на 79 процентов. Подобной динамики, по данным аналитиков, не было даже во время пандемии COVID-19.