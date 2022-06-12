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25 минут назад

Россиянам назвали главный минус покупки недвижимости без первоначального взноса

Майк Габриелян

Главным минусом покупки жилья в кредит без первоначального взноса является большая переплата. Об этом рассказала финансовый консультант Татьяна Волкова, сообщает «Мослента».

Назван главный минус покупки недвижимости без первоначального взноса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ипотека без первоначального взноса безусловно для многих простой вариант покупки квартиры, так как не нужно формировать первоначальный взнос», - отметила эксперт.

Однако, по ее словам, есть ряд моментов, которые стоит учитывать. Чаще всего при подобной ипотеке люди сталкиваются с завышением стоимости объекта. При этом каждый застройщик назначает свои проценты. Выгодность такой покупки можно оценить только при детальном расчете.

«Если это инвестиционная стратегия предполагает принцип "потратить как можно меньше своих средств и заработать на росте стоимости объекта" и по цифрам все получается, то это хороший вариант», - считает Волкова.

При покупке квартиры на вторичном рынке также нужно быть готовым к переплатам. Этот вариант будет оправдан при условии растущего рынка. На перегретом рынке будет выгоднее аренда и формирование накоплений на первоначальный взнос.

Ранее стало известно, что спрос на комнаты в Петербурге снижается уже два месяца подряд.

Недвижимость,Татьяна Волкова,
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