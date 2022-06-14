Названы регионы России с самым доступным жильем

В начале 2022 года самым доступным в России жилье оказалось в Магаданской области, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах — в этих регионах стандартная российская семья может накопить на квартиру быстрее всего. Такие данные назвали аналитики агентства РИА Новости в своем исследовании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Чтобы оценить доступность жилья в регионах, специалисты рассчитали, сколько времени потребуется двум взрослым с одним ребенком, чтобы позволить себе приобрести квартиру площадью 60 квадратных метров без кредитов. При этом учитывалось, что родители получают среднюю для области зарплату и откладывают все оставшиеся от повседневных трат средства на покупку жилья.

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Эксперты отметили, что в реальности семьи тратят на жизнь большие суммы, чем предусмотрены взятым для расчета прожиточным минимумом, однако меньшими расходы вряд ли могут быть. Стоимость квартир аналитики оценивали по данным Росстата о средних ценах на вторичном рынке жилья в первом квартале 2022 года.

Лидерами рейтинга регионов с самым доступным жильем стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа — там среднестатистическая семья может накопить на стандартную «двушку» за три года или меньше. После того, как жители этих трех регионов отложат необходимую для покупки недвижимости сумму, на семью останется приличная сумма — более 50 тысяч рублей. При этом жилье на Ямале стоит дороже, чем в среднем по стране.

По данным аналитиков, в еще десяти регионах России срок накопления на квартиру достигает мене 5,7 года. К традиционным аутсайдерам рейтинга — регионам Юга страны и Северного Кавказа — в этом году прибавились представители Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов. Последнюю строчку рейтинга заняла Кабардино-Балкария — там на квартиру семье с одним ребенком придется копить 17 лет. Несколькими строчками выше оказались регионы Крыма, где откладывать на собственное жилье потребуется на год меньше.

В среднем по России, по оценкам аналитиков, на квартиру можно накопить за 5,7 года — на год больше, чем это получилось бы в первом квартале 2021-го. Такие большие сроки эксперты объясняют низкими зарплатами и невозможностью накопить на жилье без кредитов — подорожание квадратного метра опережает динамику вознаграждений за работу.

Так, по итогам первого квартала 2022 года стоимость «квадрата» типового жилья в среднем выросла на 35 процентов. Подобная тенденция актуальна для всех регионов России, кроме Оренбургской области, где жилье подешевело на один процент. Номинальные зарплаты при этом, по данным Росстата, по итогам 2021 года выросли на 11,5 процента.