Названы города с сильно подорожавшими готовыми квартирами

Сильнее всего с июня 2020 года квартиры на вторичном рынке подорожали в Краснодаре. Другие города с самым заметным ростом цен на готовое жилье назвали аналитики федеральной компании «Этажи» в своем исследовании, пишут «Известия».

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По данным специалистов, за два года объекты на вторичном рынке Краснодара в среднем выросли в цене на 63 процента, до 103,8 тысячи рублей за один квадратный метр. Второе место в рейтинге занял Омск — там «квадрат» во «вторичке» подорожал на 62 процента, до 78,7 тысячи рублей. На третьем месте оказалась Казань — жилье там подорожало на 48,3 процента, до 126,9 тысячи рублей за квадратный метр.

Среди городов с сильно выросшими в цене готовыми квартирами аналитики также указали Самару (плюс 47 процентов), Красноярск (плюс 46,8 процента), Новосибирск (плюс 45,1 процента), Нижний Новгород (плюс 45 процента), Челябинск (плюс 44,3 процента), Москва (плюс 44,2 процента) и Ростов-на-Дону (плюс 43,6 процента).

В «Этажах» отметили, что в целом по России с июня 2020 года вторичное жилье подорожало на 43 процента, до 93,5 тысячи рублей за квадратный метр. По словам заместителя директора компании Татьяны Ахметдиновой, сейчас на рынке вторичного жилья выгодно торговаться — скидка может достигать 15-20 процентов от цены предложения, особенно на низколиквидные варианты, а также на те квартиры, которые приобретались более трех лет назад до резкого подорожания.