Ограничения на доступ к данным ЕГРН смогут негативно отразиться на рынке жилья

Экономист предупредил о последствиях ограничений на доступ к данным ЕГРН для рынка жилья

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Новации, усложняющие банкам доступ к данным физлиц из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), могут увеличить стоимость ипотечного кредита и в целом негативно отразиться на рынке недвижимости. Об этом пишет ПРАЙМ со ссылкой на экономиста Василия Колташова.

Между тем, есть способы обойти эту проблему, сохранив защиту персональных данных, отмечает он.

Как пишет агентство, согласно внесенному в Госдуму и уже одобренному в первом чтении законопроекту об усилении защиты персональных данных, доступ к сведениям из ЕГРН для третьих лиц ограничивается. Они смогут получить его только с согласия физлица, к которому такие сведения относятся. Для этого в ЕГРН вносится отметка на основании личного заявления собственника. Также ужесточаются требования к операторам обработки персональных данных граждан: если данных о согласии нет, сведения из реестра могут быть предоставлены только по запросу нотариуса и лишь при наличии важных обстоятельств.

По словам Колташова, причин для появления новых банковских ограничений может быть несколько. Одна из них — желание некоторых депутатов и чиновников скрыть информацию по недвижимости, которой они обладают. Вторая возможная причина — нежелание чиновников, в том числе на местах, заниматься упорядочиванием реестра.

Еще одним риском эксперты называют рост числа мошенничества на рынке недвижимости. По словам Колташова, остаются шансы на то, что власти это осознают, и законопроект будет скорректирован таким образом, чтобы сохранить прозрачность ЕГРН и продолжить его упорядочение.