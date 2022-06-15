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1 час назад

Банк ДОМ.РФ снизит ипотечные ставки по рыночным программам с 17 июня

ТАССиещё 1

Банк ДОМ.РФ снизит рыночные ставки по ипотеке до 10,1% на квартиры в новостройках, до 10,3% - на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает в среду пресс-служба Банка ДОМ.РФ.

Банк ДОМ.РФ снизит ипотечные ставки по рыночным программам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Банк ДОМ.РФ с 17 июня улучшает условия по всей линейке рыночных ипотечных продуктов. Кредит на покупку квартир в новостройках будет доступен по ставке от 10,1%, ипотека на вторичном рынке - от 10,3%, на строительство или покупку индивидуального дома - от 10,3%, рефинансирование - от 10,8%", - говорится в сообщении.

Минимальную ставку по ипотеке могут получить зарплатные клиенты банка, медики или ученые при электронной регистрации сделки в Росреестре и дистанционном подтверждении доходов через выписку из Пенсионного фонда РФ. Максимально доступная сумма кредита по рыночным ипотечным программам для первичного и вторичного рынка жилья достигает 50 млн рублей, срок кредитования - до 30 лет, а минимальный первоначальный взнос - 10%. Ипотеку на строящийся или готовый жилой дом можно оформить на сумму до 30 млн рублей с первоначальным взносом от 20% и сроком до 30 лет.

"Наш банк заинтересован в сохранении доступности стандартных ипотечных продуктов, в сочетании с льготными программами они оказывают серьезную поддержку строительному сектору и расширяют возможности населения по улучшению жилищных условий", - отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Ранее на заседании 10 июня совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку на 1,5 процентных пункта - до 9,5% годовых.

Недвижимость,Банк ДОМ.РФ,Банк России,Росреестр,Пенсионный фонд РФ,
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