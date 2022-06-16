ВТБ объявил о запуске ипотеки под 3% для семей

«В новых условиях банковский бизнес должен не только выступать партнером государства в социальных программах поддержки, но и развивать их на своем уровне, быть драйвером национальных интересов и ориентиром для других отраслей. ВТБ считает адресную помощь семьям с детьми своим приоритетом. С появлением ребенка финансовая нагрузка на семейный бюджет существенно вырастает, особенно если необходимо улучшение жилищных условий. Поэтому мы решили поддержать многодетных родителей и впервые на российском рынке запустить семейную ипотеку всего под 3 процента», — подчеркнул Печатников.