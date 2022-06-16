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1 час назад

ВТБ объявил о запуске ипотеки под 3% для семей

Лера Букина

Клиенты ВТБ, у которых в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок, начиная с 1 июля этого года смогут оформить ипотеку по ставке 3%. Об этом в ходе ПМЭФ-2022 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Его слова приводятся на сайте банка.

ВТБ объявил о запуске ипотеки под 3% для семей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В новых условиях банковский бизнес должен не только выступать партнером государства в социальных программах поддержки, но и развивать их на своем уровне, быть драйвером национальных интересов и ориентиром для других отраслей. ВТБ считает адресную помощь семьям с детьми своим приоритетом. С появлением ребенка финансовая нагрузка на семейный бюджет существенно вырастает, особенно если необходимо улучшение жилищных условий. Поэтому мы решили поддержать многодетных родителей и впервые на российском рынке запустить семейную ипотеку всего под 3 процента», — подчеркнул Печатников.

Новая программа, которая будет действовать до конца 2022 года, предполагает возможность получить дисконт к ставке государственной «семейной ипотеки».

Так, при комплексном страховании ставка на весь срок кредита для семей с тремя и более детьми составит 3% годовых. Для этого хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту ВТБ.

Остальные параметры идентичны условиям госпрограммы: льготное финансирование предоставляется при покупке недвижимости на первичном рынке.

Ранее премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России дополнительно выделит 7 млрд рублей на программу сельской ипотеки.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Банк ВТБ,Правительство РФ,
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