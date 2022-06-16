Хуснуллин представил на ПМЭФ стратегию развития стройотрасли

Вице-премьер России Марат Хуснуллин на ПМЭФ на заседании комиссии Госсовета по строительству стратегию развития стройотрасли и ЖКХ страны с прогнозом до 2035 года, сообщается на сайте правительства РФ.
Совещание прошло в рамках подготовки к заседанию президиума Госсовета, на котором будет обсуждаться стратегия развития стройотрасли и ЖКХ.
"Исторически сложилось, что строительная отрасль в нашей стране является драйвером ее развития. Основная миссия стратегии – продолжить эту традицию и создать по-настоящему комфортные условия проживания и жизнедеятельности для наших граждан", – отметил вице-премьер, представляя документ.
Как указывается в сообщении, Хуснуллин особо подчеркнул необходимость принятия системных решений, которые позволят вывести инфраструктуру на принципиально новый уровень и внести вклад в обеспечение экономического и технологического суверенитета страны, что особенно важно в условиях санкционного давления.
"Мы впервые подошли к программе развития строительной отрасли и ЖКХ как к системной межотраслевой программе. Мы учитываем все виды строительства, увязываем его с пространственным развитием, увязываем с финансовой системой, увязываем с условиями жизни каждого гражданина в каждом населенном пункте. То есть это комплексная программа развития инфраструктуры для жизни человека. Ключевая задача – создание комфортных условий жизнедеятельности наших граждан", – подчеркнул он.
Как сообщается на сайте правительства, отдельно в стратегии затрагивается вопрос развития кадрового потенциала отрасли, профессиональной трансформации, научной деятельности в строительстве. Особое внимание уделяется и современным тенденциям цифровой трансформации.
"Стратегией предусматривается комплексный подход в части решений по улучшению жилищных условий граждан: меры, направленные на защиту отдельных категорий граждан, восстановление прав граждан – участников долевого строительства, обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилого фонда. Кроме того, сформулированы условия для удовлетворения спроса на новое жилье, в том числе по ипотечным программам и ИЖС. Также определены мероприятия по модернизации и развитию сферы ЖКХ", – рассказал на заседании комиссии глава МинсМинстроя Ирек Файзуллин.
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