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1 час назад

На ПМЭФ предложили запустить бессрочную льготную ипотеку для семей с детьми

РИА "ФедералПресс"

На сессии ПМЭФ «Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста» гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко предложил создать в России бессрочную программу льготной ипотеки для семей с детьми.

На ПМЭФ предложили запустить бессрочную льготную ипотеку для семей с детьми
Фото: ФедералПресс / Евгений ПоторочинФедералПресс / Евгений Поторочин

«На мой взгляд, меры наподобие «Льготной ипотеки» нужно рассматривать как временные. Вечно снижать ставки в рамках таких мер бессмысленно. Гораздо полезнее было бы запустить бессрочную программу льготной ипотеки и ориентировать ее на все семьи с несовершеннолетними детьми», – отметил Мутко.

Он считает, что это даст возможность застройщикам быть уверенными в том, что спрос на жилье останется высоким, а россиянам – оформлять кредиты в плановом порядке. Также бессрочная программа поддержит демографическую политику в стране, считает Мутко.

При этом нужно запустить вспомогательную антикризисную программу, которая будет автоматически активироваться при росте ставок выше 10-11 %. Напомним, сейчас ключевая ставка составляет 9,5 %.

Недвижимость,ПМЭФ-2022,Виталий Мутко,
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