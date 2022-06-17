На ПМЭФ предложили запустить бессрочную льготную ипотеку для семей с детьми

На сессии ПМЭФ «Фундамент устойчивого развития: строительство и ЖКХ как основа экономического роста» гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко предложил создать в России бессрочную программу льготной ипотеки для семей с детьми.

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«На мой взгляд, меры наподобие «Льготной ипотеки» нужно рассматривать как временные. Вечно снижать ставки в рамках таких мер бессмысленно. Гораздо полезнее было бы запустить бессрочную программу льготной ипотеки и ориентировать ее на все семьи с несовершеннолетними детьми», – отметил Мутко.

Он считает, что это даст возможность застройщикам быть уверенными в том, что спрос на жилье останется высоким, а россиянам – оформлять кредиты в плановом порядке. Также бессрочная программа поддержит демографическую политику в стране, считает Мутко.