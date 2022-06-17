ДОМ.РФ подписал на ПМЭФ соглашения на 200 млрд рублей

ДОМ.РФ подписал на ПМЭФ-2022 соглашения на более 200 млрд рублей в рамках инфраструктурных проектов, которые планируется реализовать в регионах РФ. Об этом сообщил в пятницу гендиректор компании Виталий Мутко на полях Петербургского международного экономического форума.
"За эти три дня мы подписали соглашений на более 200 млрд рублей", - сказал Мутко. Он добавил, что утром в пятницу, в частности, было подписано соглашение с губернатором Новосибирской области о строительстве школ и поликлиник в новом микрорайоне на 64 млрд рублей.
По словам Мутко, строительство жилья - комплексная задача. Очень важно обеспечить новые микрорайоны инфраструктурой, социальными объектами и дорогами. При этом многие застройщики в инфраструктуру погружают стоимость квадратного метра.
Он напомнил, что в России разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития жилищного строительства и инфраструктуры.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом "Росконгресс", проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.