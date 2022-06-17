ДОМ.РФ подписал на ПМЭФ соглашения на 200 млрд рублей

"За эти три дня мы подписали соглашений на более 200 млрд рублей", - сказал Мутко. Он добавил, что утром в пятницу, в частности, было подписано соглашение с губернатором Новосибирской области о строительстве школ и поликлиник в новом микрорайоне на 64 млрд рублей.