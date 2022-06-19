В России появятся «бесплатные» квартиры

Девелоперы в регионах будут запускать в новостройки потенциальных покупателей для тест-драйва.

«Мы провели переговоры с застройщиками и часть из них готовы запустить проекты по тестированию квартир. В итоге люди смогут в реальности «примерить» на себя будущую квартиру, оценить качество строительства, шумоизоляцию, удобство района», — рассказал газете «Известия» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Он пояснил, что конкуренция среди застройщиков сейчас высокая, поэтому уровень креатива в стимулировании продаж в ближайшее время будет только расти.

Тест-драйв квартир пока не носит массового характера, но интерес к нему достаточно высокий. Кроме того, такой вариант привлекателен для иногородних покупателей, которым не нужно нести дополнительные затраты на аренду жилья при приезде на просмотр.