В России появятся «бесплатные» квартиры

Девелоперы в регионах будут запускать в новостройки потенциальных покупателей для тест-драйва.
«Мы провели переговоры с застройщиками и часть из них готовы запустить проекты по тестированию квартир. В итоге люди смогут в реальности «примерить» на себя будущую квартиру, оценить качество строительства, шумоизоляцию, удобство района», — рассказал газете «Известия» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Он пояснил, что конкуренция среди застройщиков сейчас высокая, поэтому уровень креатива в стимулировании продаж в ближайшее время будет только расти.
Тест-драйв квартир пока не носит массового характера, но интерес к нему достаточно высокий. Кроме того, такой вариант привлекателен для иногородних покупателей, которым не нужно нести дополнительные затраты на аренду жилья при приезде на просмотр.
По данным Минстроя, по итогам первых пяти месяцев 2022 года в России ввели в эксплуатацию 44,5 млн квадратных метров, что на 54,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.