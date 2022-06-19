Россиянам дадут возможность бесплатно пожить в новостройках

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в интервью газете «Известия» сообщил, что россияне смогут на протяжении определенного периода бесплатно проживать в новостройках. Застройщики согласились предоставлять квартиры в новых домах для «тест-драйва» потенциальным покупателям.

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«Мы провели переговоры с девелоперами и часть из них готова, помимо традиционных шоурумов, где можно оценить квартиру с ремонтом, запустить проекты по реальному тестированию квартир», - подчеркнул Сергей Зайцев.

Он отметил, что возможные «покупатели смогут в реальности «примерить» на себя будущую квартиру, оценить качество строительства, шумоизоляцию, удобство района».

Зайцев уточнил, что в настоящее время наблюдается очень высокий уровень конкуренции среди застройщиков. Поэтому они стремятся находить и использовать нестандартные способы привлечения покупателей.

Тестовое проживание пока не приняло массовый характер, но интерес к нему у россиян довольно-таки высокий, уточнил эксперт. По его мнению, такой вариант особенно привлекателен для иногородних покупателей, которым не приходится нести дополнительные расходы на съем жилья при приезде на просмотр недвижимости.