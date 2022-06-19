Россиянам дадут возможность бесплатно пожить в новостройках

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в интервью газете «Известия» сообщил, что россияне смогут на протяжении определенного периода бесплатно проживать в новостройках. Застройщики согласились предоставлять квартиры в новых домах для «тест-драйва» потенциальным покупателям.
«Мы провели переговоры с девелоперами и часть из них готова, помимо традиционных шоурумов, где можно оценить квартиру с ремонтом, запустить проекты по реальному тестированию квартир», - подчеркнул Сергей Зайцев.
Он отметил, что возможные «покупатели смогут в реальности «примерить» на себя будущую квартиру, оценить качество строительства, шумоизоляцию, удобство района».
Зайцев уточнил, что в настоящее время наблюдается очень высокий уровень конкуренции среди застройщиков. Поэтому они стремятся находить и использовать нестандартные способы привлечения покупателей.
Тестовое проживание пока не приняло массовый характер, но интерес к нему у россиян довольно-таки высокий, уточнил эксперт. По его мнению, такой вариант особенно привлекателен для иногородних покупателей, которым не приходится нести дополнительные расходы на съем жилья при приезде на просмотр недвижимости.
Специалист уверен, что спрос на жилье постепенно начнет расти и со временем восстановится до прежних, докризисных значений.