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1 час назад

Власти захотели усилить контроль над одним типом жилья

Lenta.ruиещё 2

Российские власти захотели усилить контроль над функционированием, управлением и содержанием малоэтажных жилых комплексов. Соответствующий законопроект разработал Минстрой, пишут «Известия».

Власти захотели усилить контроль над одним типом жилья
Фото: ТАССТАСС

Из документа следует, что правительство будет устанавливать перечень расходов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в поселках для определения размера платы жителей за содержание общего имущества. К этой категории относятся инженерно-техническая и транспортная инфраструктура, котельные, водонапорные башни, тепловые пункты, проезды, велосипедные дорожки, пешеходные переходы, тротуары, детские и спортивные площадки, парковки и прочее.

Член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян отметила, что в текущем законодательстве нет норм управления и содержания общего имущества в жилых комплексах — сейчас формирование тарифов ЖКУ по факту никак не регулируется. Жители малоэтажных поселков регулярно предъявляют иски к управляющей компании (УК), в которых жалуются на завышение тарифов от 30 до 100 процентов.

«Законопроект нужный, хотя к нему есть ряд замечаний, но в целом он отвечает на многие острые вопросы», — заявила председатель экспертного совета по ЖКХ при комитете ГосдГосдумы по строительству и ЖКХ, член Общественного совета при Минстрое ИринИрина Булгакова.

Специалистка также считает важным, что такая инициатива конкретизирует понятия общей собственности. Так, дорога на территории комплекса может таковой не считаться, и частный владелец запрещает по ней ездить — в документе прописано, что подобные случаи будут невозможны.

Ранее россиян предупредили о увеличении тарифов ЖКУ. По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), стоимость коммунальных услуг с 1 июля вырастет в пределах 6,5 процента в зависимости от региона. Меньше всего тарифы увеличатся в Республике Марий Эл (3,2 процента), в Удмуртии (3,4 процента) и на Алтае (3,4 процента). Больше всего — в Чечне (на 6,5 процента).

Недвижимость,Ирина Булгакова,Госстрой России,ФАС России,Торгово-промышленная палата,Госдума,
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