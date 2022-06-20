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1 час назад

Россиян предупредили о рисках покупки жилья в Сочи

Мария Иванова

Эксперт по сочинскому рынку недвижимости Кирилл Флутков рассказал о рисках покупки жилья на курорте, главный из них - попасть на жилье с «неправильным» статусом. Об этом сообщает «Лента.ру».

Россиян предупредили о рисках покупки жилья в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Флуткова, нередко в Сочи продают не квартиры, а жилые помещения - это не считается негативной характеристикой, но иногда на такие объекты не дают ипотеку. Также в них могут быть проблемы с водой или электричеством.

Эксперт посоветовал делать выбор в пользу квартир или апартаментов.

Еще один риск - квартира с пристройками. Флутков отметил, что с законностью пристройки могут возникнуть проблемы, поэтому лучше, если пристройка идет бонусом и в общей стоимости квартиры не учитывается.

Также эксперт призвал не переплачивать за вид - его могут перекрыть новыми постройками в будущем.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» подсчитали, что стоимость комнаты в Сочи за 2021 год выросла в среднем вдвое, до 3,4 миллиона рублей.

По стоимости сочинские комнаты заняли второе место в РФ, уступив только Москве (в столице комнату можно было купить в среднем за 4,1 миллиона рублей, цены выросли на 33 процента).

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