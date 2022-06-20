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37 минут назад

В России задумали льготную ипотеку для отдельных категорий граждан

Lenta.ru

В России задумали создать долгосрочную ипотечную программу для поддержки отдельных категорий граждан. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин, его слова передает ТАСС.

В России задумали льготную ипотеку для отдельных категорий граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что строительная отрасль нуждается в стабильности.

«Ставка 9 процентов — это риск для неисполнения программ ввода жилья в будущем. Поэтому министерство вместе с правительством работает в направлении создания долгосрочной системы формирования льготных тарифов для определенных категорий», — заявил Файзуллин.

По словам главы Минстроя, соответствующие решения будут приняты 21 июня во время Госсовета по направлению строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее в июне президент России Владимир Путин предложил изменить ставку по льготной ипотеке. О возможности снизить ставку с девяти до семи процентов годовых глава государства сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

17 июня Минфин внес на рассмотрение в правительство проект снижения ставки по льготной ипотеке до семи процентов. Мера призвана улучшить жилищные условия граждан, поддержать строительную сферу и создать дополнительный спрос на недвижимость в стране.

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