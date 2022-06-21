Москвичи массово кинулись брать ипотеку

Выдача льготной ипотеки в столице России увеличилась в три раза. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «Лента.ру».

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В мае 2022 года россияне оформили льготную ипотеку на сумму 22,9 миллиарда рублей, что в 2,8 раза превышает показатель апреля (8,2 миллиарда рублей). Объем выданных кредитов на жилье в мае стал самым высоким с июня прошлого года.

Резкое увеличение спроса обусловлено снижением ставки с 12 до 9 процентов годовых и расширением кредитного лимита с 12 до 30 миллионов рублей, указал Ефимов. Для многих граждан ипотека является выгодным вложением и способом сохранить сбережения во время нестабильной экономической ситуации, отметил он.

В период с января по май россиянам выдали льготных жилищных кредитов на 42,8 миллиарда рублей. На долю Москвы пришлось 15% от общего объема 2022 года и почти четверть займов с начала действия льготной программы в апреле 2020 года.